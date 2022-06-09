Песков спрогнозировал конец глобализации и переход мира к «островизации»

Спецпредставитель президента России Дмитрий Песков заявил, что на смену глобализации в мир придёт «островизация». Его слова передаёт РБК.

«Практически гарантированно — сворачивание глобализма и конец глобальной системы безопасности XX века. Перезагрузка глобальных технологических рынков, национализация техстандартов, релокализация производства критических товаров», — написал Песков в своей колонке.

Он заявил, что в этом случае Россия должна обеспечить себе технологический суверенитет. Сделать это нужно в ближайшие 10 лет.

Песков пояснил, что суверенитет позволит обеспечить безопасность, получение энергии, продовольственную безопасность и ряд других важных деталей.