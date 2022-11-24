Песков: у Киева есть все возможности урегулировать ситуацию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Киев имеет все возможности урегулировать ситуацию так, чтобы выполнить требования Москвы и прекратить возможные страдания своего населения. Об этом сообщает ТАСС.

«Руководство Украины имеет все возможности вывести ситуацию в нормальное русло, имеет все возможности урегулировать ситуацию таким образом, чтобы выполнить требования российской стороны и прекратить, соответственно, все возможные страдания мирного населения», — заявил представитель Кремля.

Напомним, что с 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию на Украине. Ее целью президент Владимир Путин назвал «демилитаризацию и денацификацию страны».

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С 10 октября российскими войсками проводятся регулярные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. Они начались через два дня после взрыва на Крымском мосту, в организации которого подозреваются украинские спецслужбы. В «Укрэнерго» уже предупредили о возможности полного отключения элекроэнергии на Украине.