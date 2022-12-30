Песков: выборы президента в 2024 году запланированы

Выборы президента России в 2024 году запланированы. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Да, они у нас на 2024 год запланированы, поэтому с точки зрения каких-то начал электоральных процессов, наверное, они так или иначе последуют», — заявил он.

По словам Пескова, для президента никогда не было важным, предвыборный год или нет, главное — предметная работа и очевидные результаты. Это имеет особое значение, когда речь идет о судьбоносном моменте в истории страны, где ответственность каждого повышается в несколько раз. Главным будут дела, которые необходимо завершить на 100 процентов эффективно и победоносно, подытожил чиновник.