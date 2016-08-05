Петиция за отставку Медведева вызвала перебои в работе сервиса Change.org

Фото: macnews.in.ua

Сайт для сбора подписей Change.org в четверг, 4 августа, стал работать с перебоями. В частности, попытка перейти на страницу петиции за отставку премьер-министра РФ Дмитрия Медведева заканчивалась выводом на экран ошибки 502.

"Газета" отмечает, что сайт работает на сертификате безопасности от компании Comodo, а Роскомнадзор внес в реестр запрещенных несколько ресурсов компании около двух недель назад. Подчеркивается, что Comodo является одним из крупнейших поставщиков сертификатов SSL. Не исключено, что перебои возникали по этой причине.

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Также петицию менее чем за сутки подписали свыше 100 тысяч человек, поэтому наплыв посетителей, вероятно, может быть другой причиной проблем с работой ресурса.

Напомним, петиция появилась на сайте в четверг, 4 августа. Она адресована президенту страны Владимиру Путину, а автор призывает снять с должности премьер-министра "рекламное лицо компании Apple".

На момент написания материала "возраст" петиции составляет 23 часа, за нее проголосовали около 134 тысяч человек.