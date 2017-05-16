Петицию против блокировки Telegram в России создали в сети

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Пользователи Telegram составили петицию на сайте Change.org, в которой просят Павла Дурова не допустить запрета мессенджера в РФ и уступить требованиям Роскомнадзора, передает "Лента.ру".

По словам авторов петиции, руководство мессенджера якобы получило уведомление от Роскомнадзора о необходимости предоставить сведения для внесения в реестр организаторов распространения информации (ОРИ), однако ведомство все еще не получило ответа. Если уведомление будет проигнорировано и второй раз, Роскомнадзор якобы заблокирует Telegram в РФ, сказано в заявлении.

"Вы хотите защитить нашу свободу, не ответив на обращение Роскомнадзора и не попав в реестр распространителей информации. Мы просим Вас предотвратить попадание Telegram в список запрещенных в России мессенджеров", — говорится в петиции, составленной от имени пользователей к Дурову. Авторы петиции считают, что блокировка мессенджера в РФ может создать для его пользователей и владельцев Telegram-каналов "огромные трудности".

Издание отмечает, что пресс-секретарь ведомства Вадим Ампелонский отказался комментировать данные слухи.

В петиции подчеркивается, что за отказ отправления данных в ведомство или отсутствие ответа на запрос Роскомнадзора о включении в реестр с начала месяца уже заблокировали Zello, Line, Blackberry Mesenger, vChat, imo.im и WeChat. Однако последний был разблокирован 11 мая, после того как компания-владелец программы согласилась с требованием властей.