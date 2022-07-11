Петров день. Почему 12 июля необходимо караулить солнце и смеяться, чтобы прожить на три года дольше

В России 12 июля 2022 отмечают по народному календарю Петров день (Петры-Павлы, Павлов день, Петрово говение, Петрок, Мирская свеча), пишет AstroMeridian.ru. Что можно и нельзя сегодня делать?

Петров день в старину считался одним из самых важных праздников, к которому готовились заранее: соблюдали пост, делали уборку, готовили угощения, варили пиво. Вечером устраивали пиршества.

12 июля умывались водой из трех ключей — для прибавления здоровья, молодости и красоты. Также в Петров день встречали восход солнца всей деревней, чтобы успеть под первые лучи, которые в это утро одаривают всех здоровьем и удачей.

Что можно и нельзя делать 12 июля

Взрослые качались на качелях. Считалось, что таким образом можно повлиять на продолжительность жизни: если смеяться и радоваться, то проживешь дольше на три года, а если плакать и грустить — меньше на три года. Не следует трудиться по хозяйству, в огородах, садах и полях. Можно уделить время лишь мелким бытовым делам. Нельзя убирать со стола все угощения, чтобы их получили и умершие родственники. Считалось, что они заходят в гости в этот день, и если на столах будет пусто, то им не будет покоя в загробном мире. Запрещено ругаться, сквернословить, ссориться, желать зла и думать о плохом, иначе можно накликать на беды на весь год. Лучше не ходить в лес, поскольку все звери в этот день становятся агрессивными и могут напасть.

Наши предки верили, что влюбленные, которые познакомились 12 июля, поженятся в этом году.