Певица Рианна назвала Трампа "аморальной свиньей"

Возмущение певицы, вероятно, связано с ужесточением миграционного законодательства Соединенных Штатов

29 января 2017, 17:56

Фото: onedio.ru

Популярная певица Рианна назвала президента США Дональда Трампа "аморальной свиньей" в своем Twitter-аккаунте. Об этом сообщает РИА Новости.

"Это отвратительно! Ужасные новости! Америку разрушают прямо на наших глазах. Это какой же аморальной свиньей надо быть, чтобы сделать такое (BS в оригинале является сокращением от бранного слова - ред.)", — цитирует агентство ее сообщение.

Подчеркивается, что, вероятно, возмущение Рианны связано с ужесточением республиканцами миграционного законодательства Америки. В частности, он распорядился ограничить въезд в страну держателям грин-карт из семи стран Ближнего Востока. Кроме этого, он распорядился начать строительство стены на мексиканской границе.

Сама Рианна (полное имя - Робин Рианна Фенти) родилась на Барбадосе, однако в 16 лет переехала в Соединенные Штаты, чтобы построить карьеру в шоу-бизнесе. Певица участвовала в акции протеста у башни Трампа в Нью-Йорке после его инаугурации, подчеркивает агентство.

RT отмечает, что в ряде американских городов из-за указа Трампа об ограничении на въезд в страну беженцев и граждан семи мусульманских стран начались протестные акции.

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