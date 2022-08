Певица Рианна назвала Трампа "аморальной свиньей"

Фото: onedio.ru

Популярная певица Рианна назвала президента США Дональда Трампа "аморальной свиньей" в своем Twitter-аккаунте. Об этом сообщает РИА Новости.

"Это отвратительно! Ужасные новости! Америку разрушают прямо на наших глазах. Это какой же аморальной свиньей надо быть, чтобы сделать такое (BS в оригинале является сокращением от бранного слова - ред.)", — цитирует агентство ее сообщение.

Подчеркивается, что, вероятно, возмущение Рианны связано с ужесточением республиканцами миграционного законодательства Америки. В частности, он распорядился ограничить въезд в страну держателям грин-карт из семи стран Ближнего Востока. Кроме этого, он распорядился начать строительство стены на мексиканской границе.

Сама Рианна (полное имя - Робин Рианна Фенти) родилась на Барбадосе, однако в 16 лет переехала в Соединенные Штаты, чтобы построить карьеру в шоу-бизнесе. Певица участвовала в акции протеста у башни Трампа в Нью-Йорке после его инаугурации, подчеркивает агентство.

Disgusted! The news is devastating! America is being ruined right before our eyes! What an immoral pig you have to be to implement such BS!!