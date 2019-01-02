ПФР будут пополнять за счет конфискованных у коррупционеров денег

С 2019 года вступил в силу закон, согласно которому конфискованными деньгами коррупционеров будут пополнять Пенсионный фонд России, пишет "Российская газета".

Разработчики закона предложили, что будут не только отбирать деньги у взяточников, но и продавать их имущество. В ПФР деньги будут приходить от Росимущества, Росгвардии и МВД. Учет этих денег будет вестись по факту.

Как отметил глава Совфеда по соцполитике Валерий Рязанский, принятие такого закона отвечает на запрос общества на справедливость.