ПФР оцифровал трудовые книжки россиян

Пенсионный фонд России отчитался о полной оцифровке всех сведений о трудовой деятельности россиян, сообщает газета "Известия".

Это связано с подготовкой принятия закона о переходе на электронный учет стажа и других сведений о работе граждан.

По информации Министерства труда, соответствующий законопроект внесут в Госдуму до конца весенней сессии. Однако в случае принятия работать он начнет только со следующего года.

В то же самое время эксперты рекомендуют полностью не отказываться от бумажных версий трудовых книжек, так как они обезопасят граждан от случайной утери данных.