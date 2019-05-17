ПФР оцифровал трудовые книжки россиян
Переход на электронные сведения о местах работы граждан запланирован через год
17 мая 2019, 08:32, Роман Кильмяшкин
Пенсионный фонд России отчитался о полной оцифровке всех сведений о трудовой деятельности россиян, сообщает газета "Известия".
Это связано с подготовкой принятия закона о переходе на электронный учет стажа и других сведений о работе граждан.
По информации Министерства труда, соответствующий законопроект внесут в Госдуму до конца весенней сессии. Однако в случае принятия работать он начнет только со следующего года.
В то же самое время эксперты рекомендуют полностью не отказываться от бумажных версий трудовых книжек, так как они обезопасят граждан от случайной утери данных.
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