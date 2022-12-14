Пикап Nissan, палатки, квадрокоптеры: разведроте Алтайского полка отправили гуманитарный груз
Помощь для военнослужащих формировали при участии общественных организаций, бизнес-сообществ и неравнодушных жителей региона
Фото: управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края
Для разведывательной роты Алтайского полка отправили гуманитарный груз. Как сообщает управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края, помощь для военнослужащих формировали при участии общественных организаций, бизнес-сообществ и неравнодушных жителей региона.
В состав вошёл пикап Nissan, газовые баллоны, генератор, бензопилы, вещи, продукты питания, в том числе и мёд, медикаменты, санитарные носилки, спальники, палатки, накидки-дождевики, плащи-камуфляжи для защиты от тепловизоров, квадрокоптеры, инверторы и прочее. Кроме того, в груз попали письма от учеников алтайских школ.
Отмечается, что сбор гуманитарной помощи для мобилизованных граждан Алтайского края продолжается. Пункт сбора вещей организован в Региональном отделении Общероссийской общественной организации военных инвалидов «ВоИн» в Барнауле.