Пикап Nissan, палатки, квадрокоптеры: разведроте Алтайского полка отправили гуманитарный груз

Фото: управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края

Для разведывательной роты Алтайского полка отправили гуманитарный груз. Как сообщает управление печати и массовых коммуникаций Алтайского края, помощь для военнослужащих формировали при участии общественных организаций, бизнес-сообществ и неравнодушных жителей региона.

В состав вошёл пикап Nissan, газовые баллоны, генератор, бензопилы, вещи, продукты питания, в том числе и мёд, медикаменты, санитарные носилки, спальники, палатки, накидки-дождевики, плащи-камуфляжи для защиты от тепловизоров, квадрокоптеры, инверторы и прочее. Кроме того, в груз попали письма от учеников алтайских школ.

Отмечается, что сбор гуманитарной помощи для мобилизованных граждан Алтайского края продолжается. Пункт сбора вещей организован в Региональном отделении Общероссийской общественной организации военных инвалидов «ВоИн» в Барнауле.