Пилот пассажирского рейса умер после экстренной посадки самолета в Омске

Доследственная проверка проводится в Омской области по факту смерти командира воздушного судна. Как сообщает пресс-служба Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства по факту произошедшего.

Как установили следователи, 18 сентября самолёт рейса Новокузнецк — Санкт-Петербург экстренно приземлился на запасном аэропорте в Омске из-за плохого самочувствия командира.

«Несмотря на оказанную медицинскую помощь, мужчина скончался», — отметили в ведомстве.

Сама посадка прошла благополучно и никто не пострадал. Как сообщали ранее в Минздраве Омской области, медики приехали в аэропорт ещё за 10 минут до приземления самолёта — они констатировали смерть командира. По информации СМИ, причиной смерти могла стать тромбоэмболия лёгочной артерии.