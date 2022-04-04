Блогер Миро раскритиковала фотосессию фигуристки Медведевой для журнала MAXIM

Скандальная блогер Лена Миро на своём сайте раскритиковала фотосессию фигуристки Евгении Медведевой для журнала Maxim. Она серьёзно «прошлась» по внешности спортсменки.

По мнению Миро, на фотографиях Медведева выглядит «затравленно». Писательница заявила, что фигуристка не должна была сниматься для MAXIM, потому что она спортсменка, а не «очередная девка с трухлявого бревна «Дома 2».

«Есть такие женщины от природы: некрасивые и несексуальные. Вот Медведева — из таких», — написала Миро.

Напомним, что фотографии Евгении Медведевой появились на страницах первоапрельского номера журнала MAXIM.