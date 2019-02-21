План реализации послания Путина пообещали в Госдуме подготовить к 18 марта

План реализации послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию будет готов к 18 марта, передает ТАСС со ссылкой на главу межфракционной рабочей группы по реализации положений послания, первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова.

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Отмечается, что уже в день послания на заседании Совета думы фракциям и комитетам нижней палаты было предложено в срок до 27 февраля представить в группу предложения по выполнению поставленных в послании задач.

"Рабочая группа их проанализирует, 12 марта соберется на заседание, а к 18 марта представит на Совет думы сам план реализации послания. Фактически у нас меньше месяца времени", – рассказал Жуков.

По его мнению, нынешнее послание "довольно сильно отличалось от предыдущего": было посвящено решению совершенно конкретных социально-экономических проблем, были подняты темы здравоохранения, образования, социальной поддержки.

Жуков подчеркнул, что в ряде случаев глава государства "прямо сказал, какие законы нужно принять".

Также депутат указал на слова Путина о необходимости обеспечения социальными доплатами сверх прожиточного минимума, назвав это мерой, которая должна быть реализована в ближайшее время.

Кроме того, по словам Жукова, необходимо в ближайшее время реализовать положения послания, "касающиеся снижения нагрузки по налогу на имущество, и тезис о том, что чем больше детей, тем меньше налогов".

Жуков подчеркнул, что целый ряд положений послания потребует принятия поправок в бюджет.