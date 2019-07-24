Платные курилки хотят ввести в аэропортах России

В скором времени в российских аэропортах могут вновь появиться курилки, которые запретили с 2014 года, правда, они будут платными, сообщает газета "Известия".

По словам зампреда комитета по контролю и регламенту Госдумы Олега Нилова, это можно назвать бизнесом, за который будут платить курильщики.

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Общество Минздрав назвал курилки в аэропорту противоречащими Конституции России

Стоимость входа в курилку пока не определена. Ориентировочно она может составить от 50 до 100 рублей.

Ранее законопроект о возвращении мест для курения депутаты Госдумы приняли в первом чтении. Как поясняет его инициатор первый зампредседателя комитета по информполитике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский, он направлен не на поддержку курения, а на защиту людей от табачного дыма.

В пояснительной записке приводятся данные опроса ВЦИОМ, согласно которому каждый третий россиянин сталкивался с нарушением закона о курении в помещениях аэропортов.

Во время длительного ожидания пересадки либо задержки рейса нарушители заполоняли табачным дымом помещения туалетов. Так, за полгода только в Шереметьево возбуждено почти две тысячи административных дел о таких правонарушениях.

Антитабачный закон был принят в России в 2013 году. Он заработал в стране поэтапно: сначала курение было запрещено на стадионах, в школах, больницах, магазинах, на детских площадках, в самолетах. Летом 2014 года к этому перечню добавились гостиницы, кафе, рестораны, поезда, вокзалы и аэропорты.