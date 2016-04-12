"Плавали, знаем": как жители поселка Затон готовятся к паводку?

Есть у жителей Затона такая традиция - каждый год готовиться к наводнению. Гадать, затопит ли их дом или авось пронесет и небось обойдется. После небывалого паводка 2014 года полноводья стали бояться куда больше, однако не настолько, чтобы уехать из микрорайона в более безопасную зону. Что держит людей в Затоне, разбирался портал amic.ru.

Боевая готовность

Большой воды в Затоне практически не боятся - привыкли. О том, что необходимо делать в паводок, знает каждый житель Затона. Во-первых, сколько уже раз приходилось с этим сталкиваться, во-вторых, каждому, кто здесь проживает, выдали памятки - как быть и что делать, если идет вода. Интересно, что памятку выдали под подпись. Такая практика действует с 2014 года, когда на Алтай пришло небывалое наводнение. Сколько воды утекло с тех пор, а память жива. Да и страх тоже - не дай Бог повторится.

Все, что можно сделать до начала паводка, уже сделано, говорят власти микрорайона. Провели перепись населения, обновили социальный паспорт микрорайона, пересчитали крупнорогатый скот, проверили, как работает система оповещения.

Готовы и пункты временного размещения. Под вопросом ДК "Южный". А вот поликлиника №1, школа № 55, лицей №1 и Барнаульский санаторий готовы в любой момент принять жителей Затона. В настоящее время пункты находятся в "законсервированном" виде. Однако в случае ЧП их развернут максимум за четыре часа.

Фото: Вячеслав Мельников

О животных тоже должны позаботиться. Уже и место подготовлено для эвакуации домашнего скота - по адресу Якорная, 8. А вот о том, что будут есть коровки или, например, козы, во время паводка - головная боль хозяина.

"Всех владельцев предупредили, что корма со стороны администрации Центрального района выдаваться не будут. Необходимо, чтобы люди самостоятельно и заблаговременно подготовили запасы кормов", - рассказал порталу amic.ru начальник территориального управления микрорайона Затон администрации Центрального района Андрей Франк.

Уходите, пожалуйста

Мало сотрудникам администрации и спасателям организационных моментов, им еще и психологами приходится работать. Специалисты долго и по душам разговаривают с людьми, убеждают покинуть на время дом и перебраться в безопасное место. Всеми способами призывают к эвакуации. А также рассказывают, насколько опасен паводок и какие последствия могут быть. В ответ очень часто слышат: "Плавали, знаем".

"Настрой у жителей Затона совершенно обычный. Есть люди, которые заблаговременно уезжают в город к родственникам. Но большинство людей остаются на своих местах, ни при каких обстоятельствах и условиях не уезжают, ночуют на крышах. Это по опыту 2014 года. Тех, кто отказывается уезжать, берем на контроль", - объяснил Франк.

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В 2014 году тем, кто остался в Затоне, спасатели на лодках доставляли все необходимое: воду, еду, медикаменты. Сотрудники МЧС выступали даже в роли таксистов - возили людей на работу, с работы. Возможно, в этом году такая практика повторится.

Десять дней на чердаке

Старожил Затона Юрий Яковлевич Волков в 2014 году почти две недели жил на чердаке. Вода зашла в дом и поднялась на полметра от пола. Вдвоем с супругой они все, что могли, подняли наверх. В том числе бытовую технику, козу и курочек. А вот "внутренности" здания пострадали. Стены и пол сильно отсырели.

"Нам дали денежную компенсацию. Мы на деньги, которые нам выплатили, дом обшили. Желания переехать не было. Да и дом никто не купит. А если и купит, то за сколько? А на вырученные деньги я что потом смогу купить, какое жилье?" - рассуждает пенсионер.

Юрий Яковлевич признается, что воды боится. Огород жалко. К тому моменту, как подходит вторая волна паводка, на огороде уже есть разные посадки. Картошка, помидоры, огурцы и прочее. Если вода на подходе, то они все это выкапывают, пересаживают в ящики и поднимают на чердак. А когда вода уходит, земля подсыхает, то высаживают опять. Что поделаешь, Затон - зона рискованного земледелия.

Фото: Вячеслав Мельников

А еще на случай паводка у семьи Волковых есть лодка. На ней можно добраться до соседей, в магазин за продуктами. Лодка уже готова к большому плаванию, а хозяин - нет.

"Мы боимся второй волны, она может, как говорится, "дать жару". Как только будет информация, что вода рядом, мы соберем специальный чемоданчик. Или даже сундук. Там будут лежать документы, лекарства, вещи, ну и так называемый "неприкосновенный запас", - рассказал Юрий Яковлевич.

Красота, да и только

Наталья Викторовна - жительница Затона. И художница. На написание картины ее вдохновили краски микрорайона. Да и время подходящее. Если паводок все-таки придет, то женщине будет не до творчества.

"Нужно уловить момент, когда нет воды. Потом начинаются жуткие проблемы. Добираемся вплавь, потом ремонтируем все лето, что сломалось. Уехать отсюда не так просто. Иногда, конечно, возникает желание перебраться куда-нибудь в другое место. Места, безусловно, здесь шикарные, но наводнение все портит", - сетует женщина.

В настоящий момент уровень воды над нулем водомерного поста составляет 367 сантиметров, критическая отметка 541. Потом Затон начнет топить. Непотопляемой останется только вера жителей, что все будет хорошо. Вода уйдет, дороги просохнут, дома подремонтируют. И так до следующего раза.