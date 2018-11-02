"Пленных немцев" проведут в годовщину освобождения Великого Новгорода

20 января в годовщину освобождения Великого Новгорода от немецких солдат по улицам города в рамках исторической реконструкции проведут пленных немцев, сообщает ZNAK со ссылкой на сайт Минкультуры РФ.

"На площади Победы-Софийской состоится историческая реконструкция "Ввод пленных немцев в Новгородский кремль", а на территории Новгородского кремля и Софийской набережной — инсталляции "Оккупированный и освобожденный Новгород" и "Разрушенный памятник "Тысячелетие России". На западном берегу и в акватории реки Волхов пройдет реконструкция "Освобождение Новгорода", представляющая фрагменты наступательных операций 1942–1944 годов", - рассказал глава комитета культуры и молодежной политики города Константин Хиврич.

По его словам, Новгородская областная филармонии имени Аренского готовит для зрителей театрализованную реконструкцию суда над нацистскими военными преступниками "Да судимы будете!". На этой же сцене, где в декабре 1947 года прошел последний российский суд над нацистами в Новгороде.

Планы чиновников о мероприятиях празднования 75-летия освобождения города от нацистов вызвали возмущение новгородцев в социальных сетях.