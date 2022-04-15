Площадь Сахарова в Барнауле перекрыли для подготовки к проведению митинг-концерта
Рабочие уже начали возводить сцену между фонтаном у Театра драмы и Дворцом спорта
15 апреля 2022, 13:03, Илья Звягинцев
В Барнауле движение по площади Сахарова перекрыли для подготовки к концерту-митингу. Рабочие уже приступили к монтажу сцены.
Ранее сообщалось, что движение транспорта будет запрещено по всей ширине проезжих частей проспекта Социалистического (от ул. Молодёжной до ул. Мерзликина) и ул. Мерзликина (от проспекта Социалистического до переулка Геблера).
Ограничение движения будет действовать до полуночи 16 апреля.
Напомним, что в Барнауле 16 апреля пройдёт митинг-концерт в поддержку спецоперации. На мероприятии выступит группа Uma2rman, а также Сергей Бобунец (лидер группы «Смысловые галлюцинации»).
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