Площадь Свободы перекроют в Барнауле 20 декабря из-за общегородского развода полицейских нарядов

Из-за мероприятия временно изменится и схема движения общественного транспорта

19 декабря 2022, 19:03, ИА Амител

Фото: unsplash.com

20 декабря с 15:30 до 17:00 в Барнауле закроют для проезда транспорта часть проспекта Социалистического — от улицы Пушкина до улицы Ползунова. Как сообщает пресс-центр мэрии, площадь Свободы перекроют в связи с проведением открытого общегородского развода полицейских нарядов Барнаульского гарнизона, заступающих на службу по охране общественного порядка.

Из-за мероприятия временно изменится и схема движения общественного транспорта. Маршруты № 57, 60, 73 будут ехать через Красноармейский — Гоголя — Ленина — Мамонтова — Большую Олонскую — «Спартак-2». Маршруты № 109, 109оп будут проезжать через улицу Гоголя.