Площадку в 34 га под жилой микрорайон с ТРЦ продают в пригороде Барнауле

Большой земельный массив под застройку жилищного микрорайона с торговым центром выставили на продажу в Барнауле. Согласно объявлению на сайте sibrazdole.ru, стоимость объекта, общей площадью 34 га, сопоставима с ценами на аукционах и приближена к стоимости двух элитных коттеджей. Участок удачно примыкает к федеральной трассе, ведущей в Новосибирск, имеет удобный подъезд и представляет собой выровненную площадку, расположенную рядом с транспортной развязкой на Правобережном тракте.

Территория идеально подходит под строительство загородного жилищного массива переменной этажности с торговым центром. По информации продавца, до пересмотра своей стратегии развития на российском рынке, эту площадку для возведения торгового комплекса рассматривала компания IKEA. Основными преимуществами земельного массива являются близость к Барнаулу, отсутствие транспортных пробок и непосредственная близость к трассе.

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