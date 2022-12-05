По 16 ГБ на человека. В каком городе Алтайского края живут самые «качающие» интернет-серферы
Исследование провел МегаФон через аналитику больших данных
Жители Барнаула стали лидерами по времени в сети в Алтайском крае. Ежемесячно на одного абонента здесь приходится более 16 Гб мобильных данных — вес восьми фильмов в разрешении для смартфона. Это на 12% выше среднего по региону, сообщают специалисты МегаФона.
Как показывает аналитика оператора, к ноябрю 2022 года топ-5 по объемам трафика выглядит следующим образом:
Барнаул
16,3 Гб на пользователя
Новоалтайск
14,5 Гб на пользователя
Белокуриха
13,4 Гб на пользователя
Горняк
13,3 Гб на пользователя
Бийск
11,7 Гб на пользователя
Для сравнения один среднестатистический житель Алтайского края «прокачивает» 14,5 Гб. В прошлом году показатель был ниже на 12% и составлял 12,9 Гб. Рейтинг выглядел аналогично — самыми «качающими» были жители Барнаула.
А вот по количеству телефонных звонков «пятерка» лидеров кардинально отличается. Здесь в 2022 году впереди Камень-на-Оби, Славгород, Яровое, Рубцовск и Заринск. Если большинство жителей региона проговаривают в месяц по 7 часов 49 минут, то общительные абоненты Камня-на-Оби — 9 часов 54 минуты.
«Наша основная задача — обеспечить качественной голосовой связью и быстрым мобильным интернетом как крупные города Алтайского края, так и все районы региона. В этом году модернизация и стройка новой телеком-инфраструктуры прошла более чем в 100 населенных пунктах края. Мы расширили пропускную способность сети в Барнауле, Славгороде и Яровом, а в малочисленных и достаточно удаленных локациях региона, таких как Октябрьский, Кирпичный, Самарка, Зятьково и Кучук, улучшили качество голосовых звонков и нарастили скорость мобильного интернета», — прокомментировала директор МегаФона в Алтайском крае и Республике Алтай Мария Занько.