По 16 ГБ на человека. В каком городе Алтайского края живут самые «качающие» интернет-серферы

Жители Барнаула стали лидерами по времени в сети в Алтайском крае. Ежемесячно на одного абонента здесь приходится более 16 Гб мобильных данных — вес восьми фильмов в разрешении для смартфона. Это на 12% выше среднего по региону, сообщают специалисты МегаФона.

Как показывает аналитика оператора, к ноябрю 2022 года топ-5 по объемам трафика выглядит следующим образом:

Барнаул 16,3 Гб на пользователя Новоалтайск 14,5 Гб на пользователя Белокуриха 13,4 Гб на пользователя Горняк 13,3 Гб на пользователя Бийск 11,7 Гб на пользователя

Для сравнения один среднестатистический житель Алтайского края «прокачивает» 14,5 Гб. В прошлом году показатель был ниже на 12% и составлял 12,9 Гб. Рейтинг выглядел аналогично — самыми «качающими» были жители Барнаула.

А вот по количеству телефонных звонков «пятерка» лидеров кардинально отличается. Здесь в 2022 году впереди Камень-на-Оби, Славгород, Яровое, Рубцовск и Заринск. Если большинство жителей региона проговаривают в месяц по 7 часов 49 минут, то общительные абоненты Камня-на-Оби — 9 часов 54 минуты.