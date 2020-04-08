По 80 тысяч пообещал Путин доплачивать врачам, работающим с зараженными COVID-19

Медики, которые борются с коронавирусом, получат дополнительные выплаты, заявил президент Владимир Путин во время совещания с главами регионов, которое прошло в формате видеоконференции.

Новости

Общество Россиянам, которые потеряли работу, будут платить максимальное пособие

По словам президента, врачам, которые напрямую взаимодействуют с зараженными пациентами, будут доплачивать по 80 тысяч рублей в месяц, среднему медперсоналу и врачам скорой помощи – по 50 тысяч, а младшему медперсоналу и водителям – по 25 тысяч.

На поддержку медиков выделят более 10 миллиардов рублей. Для врачей установят дополнительные страховые гарантии, аналогичные тем, которые есть у военнослужащих.

Этот эфир президента стал третьим с начала распространения коронавируса на территории России. Во время первого обращения Путин сообщил о введении нерабочей недели, а во время второго – о продлении нерабочего времени до 30 апреля.

По последним данным, в стране зарегистрировано 8672 случая заражения коронавирусом. 580 человек выздоровели и 63 умерли. В Алтайском крае 18 заболевших.