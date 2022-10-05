По двору барнаульской школы пробежал дикий зверь, вызвавший ажиотаж у детей

4 октября во дворе школы № 75 города Барнаула наблюдалась необычная для краевой столицы картина. Как сообщает паблик «Чёрное и Белое», дети увидели зайца под деревом, который после начал бегать вокруг клумбы.

Школьники столпились возле окон, чтобы посмотреть на зверька, поскольку не каждый день можно увидеть дикое животное в городской среде.

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Отметим, что школа находится в квартале на пересечении улиц Малахова и Антона Петрова и лесов рядом нет. Однако заяц мог посетить учебное заведение из близлежащих парков — «Целинников» и «Лесная сказка».