По глазам видно. ЦБ внедряет быстрые расчеты без карты

Технологию оплаты товаров с использованием биометрии лица готовятся внедрить в Систему быстрых платежей Центробанка, сообщает РБК.

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Прочее Сбербанк "привяжет" пластиковые карты к лицу и пальцам владельцев

Она предусматривает оплату без использования карты или мобильного устройства. Для того чтобы сделать покупку, человеку достаточно будет просто посмотреть в камеру.

Устройство считает сетчатку глаза, самостоятельно определит личность покупателя и спишет требуемую сумму с принадлежащего ему счета.

Планируется ограничить возможность проведения таких расчетов без введения PIN-кода одной тысячей рублей. Когда лимит превышен, одного взгляда будет недостаточно – потребуется еще набрать пароль.

Разработкой занимается "Ростелеком".

"К расчетному счету клиента будет привязана информация о согласии оплачивать товары и услуги с использованием биометрии из Единой биометрической системы", – уточнил представитель компании.

Ранее появилась информация, что Сбербанк тестирует новый способ оплаты в магазинах с использованием биометрических данных покупателя. Списание денежных средств с карты произойдет после сканирования отпечатка пальца покупателя или изображения лица.