По греческому алфавиту. Новый штамм коронавируса из Африки получил название

Всемирная организация здравоохранения дала новому штамму коронавируса из ЮАР название "омикрон" – в честь буквы греческого алфавита. Об этом сообщает сайт ВОЗ.

В организации добавили, что у данного штамма есть "большое количество мутаций, некоторые из них вызывают обеспокоенность". В ВОЗ также указали, что нынешние ПЦР-тесты позволяют обнаруживать данный вариант коронавируса.

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Вопрос дня Стал хитрее. Что известно о новом штамме COVID-19 из ЮАР и что в нём так напугало учёных?

Напомним, штамм B1.1.529 впервые обнаружили в Ботсване, хоть его и прозвали южноафриканским. Первый случай там выявили 11 ноября. Только через три дня мутацию ковида зафиксировали в ЮАР. В тот же день о появлении нового штамма заявили и в Гонконге – заражённый прибыл из Южноафриканской Республики.

Сейчас ЮАР подтвердил уже десятки случаев заражения "омикроном". А в геномном надзоре страны заявили, что он почти полностью вытеснил штамм "дельта" в провинции Гуатенг. 26 ноября о первых случаях инфицирования объявили в Израиле и Бельгии.

Учёные рассказывают, что новый штамм содержит огромное количество мутаций – 32 изменения по сравнению с первым (уханьским) вариантом коронавируса. Учёные полагают, что благодаря этому штамм может стать ещё опаснее, чем "дельта", который сейчас доминирует в мире. По некоторым оценкам, "омикрон" может быть в пять раз заразнее "дельты".