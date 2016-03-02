По карману? Где и за сколько будут отдыхать алтайские туристы в 2016 году

Начинается пора отпусков. Кто-то останется в городе, другие поедут на дачу, найдутся желающие посетить Горный Алтай или Белокуриху, счастливчики улетят на моря или в Европу. Последние, кстати, в меньшинстве. По словам специалистов, спрос на заграницу упал минимум на 50%. Операторов, которые занимались выездным туризмом, тоже стало вдвое меньше. Многие игроки ушли с рынка. И есть все шансы, что ситуация только усугубится. Во сколько обойдется отдых за границей, в Горном Алтае и в Белокурихе и что вряд ли окажется по карману среднестатистическому жителю региона, выясняло ИА "Амител".

Сколько стоит отдых в Европе?

Два самых популярных направления – Турция и Египет – закрыты. Про Египет эксперты говорят, что есть все шансы, что его все-таки откроют. А вот Турцию вряд ли. Туроператорам приходится перестраиваться и искать альтернативные направления.

"Вместо Турции будут востребованы Кипр, Греция, Испания. На Испанию поставили чартеры из Новосибирска. В прошлом году их не было. Думаю, что будет падение спроса. Все зависит от покупательной способности. И перспектив радужных пока нет. Экономическое состояние не самое лучшее. И, как мне кажется, мы еще дна не достигли", – рассказал ИА "Амител" директор турфирмы "Плот" Александр Смирнов.

Однако предложить точно такой же дешевый отдых, как и в Турции, турфирмы, увы, не могут. Испания и Греция – евровые зоны. Там и другая концепция отдыха. Если Испания по некоторым позициям может стоить, как Турция (например, можно найти дешевый отель), то, что касается питания, не может радовать. Отдых строится на завтраках или полупансион. Это значит, что туристу придется немало потратить денег только на еду. А при существующем курсе рубля к евро это серьезные траты. Это же касается и Греции. "В Греции есть отели по системе "все включено", но их совсем немного", – добавляет Александр.

Фото hotelsspain.ru

На данный момент путевка в Испанию на двоих стоит 92 тысячи рублей. Без питания и отель две звезды. Если покупать с завтраком, то стоимость увеличится на одну тысячу рублей.

Алтайские туристы любят Прагу за лояльную цену. Перелет из Новосибирска туда-обратно обойдется где-то в 20 тысяч, можно найти и дешевле. Номер в гостинице будет стоить примерно 50 долларов в сутки.

Сейчас можно найти путевку за 70 тысяч рублей на двоих. Но надо понимать, что это специальное предложение, которое вряд ли порадует отменным сервисом и высокой "звездностью" отеля.

Вьетнам и Таиланд

Вьетнам и Таиланд пользуются спросом и в летнее время. Конечно, дождей будет больше, чем зимой, но туристам такая погода нравится. Многие туристы предпочитают летать в Таиланд летом, им нравится и цена, и погода. Особенно цена.

Средняя стоимость путевки на двоих составит примерно 100 тысяч. Интересно, что стоимость путевок в долларах не увеличилась, а, наоборот, уменьшилась.

Кроме того, с апреля 2016 года возобновляются прямые рейсы во Вьетнам в Нячанг. Там тоже хорошее море и песчаные пляжи. Туристы любят это направление за отличный сервис и сравнительно невысокую цену на развлечения. Большинство отелей работают в основном на завтраках.

Фото www.atorus.ru

Внутренний туризм: Сочи, Крым, Анапа

Специалисты отмечают, что спроса на Сочи и Крым пока нет. Но есть серьезные заказы на Анапу. Высокая активность отмечается у так называемых самостоятельных туристов, которые привыкли планировать отпуск самостоятельно. Билеты на самолет уже активно продаются, а пакетные туры жителей нашего региона по этим направлениям пока не сильно интересуют.

Алтайские курорты

Белокуриха радует. Санатории в городе-курорте "в шоколаде". Загрузки есть, туристы это направление любят. Причем не только жители Алтайского края. В Белокуриху приезжают гости из других регионов. Как из соседних (Новосибирск, Омск, Кемерово), так и из центральной части России.

Вот только отдых в Белокурихе нельзя назвать дешевым. Например, 12 дней в санатории на двоих обойдутся почти в 77 тысяч рублей. Но за эти деньги вас будут кормить и лечить. В день предусмотрено 5-7 лечебных процедур.

Если ехать в Белокуриху на несколько дней, чтобы полюбоваться видами, то отдых вряд ли ударит по карману.

Яровое тоже радует загрузками. Достаточно много туристов приезжает на знаменитое соленое озеро, включая гостей из Казахстана, Омска, Новосибирска, Кемерово, Москвы и так далее.

Фото www.altaisibtour.ru

Горный Алтай

На Горный Алтай спрос есть. Однако эксперты отмечают, что люди стали меньше тратить. Намного меньше. Это касается практически всех услуг: питание, экскурсии, развлечения. Люди привыкли отдыхать, но денег на отдых все меньше и меньше. Совладельцы придорожного сервиса говорят, что в два раза упал спрос на отдельные услуги, например на питание. Люди перестали есть в кафе. Максимум, что позволяют себе многие, –это взять чай.

Но есть и другая сторона медали. В Горный приезжают очень состоятельные люди, которые привыкли отдыхать и тратить деньги и не привыкли экономить. По всем прогнозам, таких туристов будет немало.

Что касается цен, то спектр огромный. Можно найти домик за 500 рублей в сутки, а есть апартаменты за 40 тысяч в сутки. Как говорится, на любой вкус и цвет. И кошелек.