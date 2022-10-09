По Крымскому мосту временно будут пускать только легковые автомобили

По Крымскому мосту временно будут ходить только легковые автомобили. Об этом рассказал глава Крыма Сергей Аксёнов.

«До особого распоряжения движение по автомобильной части Крымского моста будут осуществлять только легковые автомобили. Железнодорожная ветка будет работать в штатном режиме», — сказал Аксёнов.

Он добавил, что автобусы и грузовые автомобили будут перевозить на пароме.

Напомним, что взрыв на мосту произошёл утром 8 октября. По первым сообщениям, на Крымском мосту воспламенился один из вагонов товарного поезда, который шёл из Тамани в Керчь. Позднее стало известно, что на автомобильной части моста взорвался грузовик. Следственный комитет возбудил уголовное дело, в настоящее время следователи заняты установкой лиц, причастных к совершению преступления.