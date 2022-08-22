По высшему классу. Где в Барнауле купить одежду и канцелярию для школьников

До нового учебного года остались считанные дни. В режиме экономии времени и ресурсов родители ищут магазины, где можно приобрести всё и сразу. И желательно по доступным ценам. В Барнауле есть место, где помогут не только одеть школьников, но и обеспечить всем необходимым для учебного процесса — от аксессуаров до мебели. Корреспондент amic.ru прошёлся по торгово-развлекательному комплексу «Арена», где представлены тысячи товаров по привлекательным ценам, чтобы собрать в школу двоих детей младших классов.

Одежда

В ТРЦ «Арена» можно собрать ребёнка на любой бюджет. Так, школьная одежда, аксессуары и канцелярия представлены в разных ценовых сегментах. Здесь и любимые бренды, и ещё незнакомые марки хорошего качества. Начинаем подбор одежды. Зашли в несколько отделов — выбирали долго, но хорошо, что есть из чего. Порекомендовать можем:

«Пеплос» — здесь можно выбрать классическую школьную форму для девочек и мальчиков и сэкономить до 25%. При наличии в чеке двух товаров вам дадут скидку 10%, трёх товаров — 15% и т.д.

Gloria Jeans предлагает школьную форму для мальчиков и девочек разных возрастных групп. В магазине постоянно действуют скидки до 50% на определённые модели.

Магазин одежды для детей и подростков Keen Teen подготовил классные школьные образы для мальчиков. Парням придутся по душе стильные рубашки, костюмы и аксессуары. А уровень цен соответствует высокому качеству товаров.

Есть и бренды, которые делают ставку на высокое качество и максимальный комфорт школьников. Так, в магазине Аcoola представлена школьная форма для девочек и мальчиков, обувь, рюкзаки и базовые элементы гардероба. Orby предлагает форму для школьников младших и старших классов премиального качества. А магазин Happy baby — одежду в сочетании стиля и качества.

Фото: ТРЦ «Арена»

Обувь, сумки, аксессуары

В ТРЦ «Арена» больше 20 магазинов, где можно выбрать обувь, рюкзаки и необходимые аксессуары.

Например, в Kari KIDS представлен широкий ассортимент классической и спортивной обуви, также можно купить носочки по акции 3=2 и рюкзаки с 30%-й скидкой. А в «Монро» действует предложение: три пары обуви по цене двух.

В поиске рюкзака заходим в «Империю сумок». Здесь отличный выбор школьных портфелей, ортопедических рюкзаков, мешков для «сменки». На избранные модели действует скидка до 30%. Рюкзаки также можно повыбирать в Kari, «Котофее», «Детском мире», «Фэмилифест» и Kids time.

Остаётся купить чулочно-носочные изделия. Останавливаем выбор на Calzedonia. Здесь делают скидки — при покупке детских колготок, носков и леггинсов минус 50% на вторую пару.

Фото: ТРЦ «Арена»

Канцелярия и девайсы

Дети просят яркие и необычные аксессуары. Заходим в «Читай-город», Fix Price и «Детский мир». Здесь милая и стильная канцелярия, закладки для учебников, пеналы, ланчбоксы — никто не уйдёт без какой-нибудь очень симпатичной и полезной вещи.

Fix Price помогает хорошо сэкономить на тетрадках и канцелярской мелочи. Например, классическая школьная тетрадь 12 листов обойдётся вам всего за 5,90 рубля, а пенал можно купить за 89 рублей.

А в «Читай-городе» проходит акция «Читай-школа»: все книги и канцтовары для учёбы со скидками до 30%.

«Фэмилифест» тоже подойдёт для экономной покупки канцелярии. Здесь каждую неделю действуют скидки. Например, ручки, карандаши, тетради можно приобрести от 5 рублей.

Товары для ИЗО и рукоделия выбираем в Art&Hobby — тут более 50 тысяч наименований творческих принадлежностей.

А теперь идём в самые желанные магазины — электроники. Для тех, кто планирует приобретать девайсы для школьников, в том числе умные часы с GPS, детские планшеты, телефоны, — нужное можно выбрать в Xiaomi, DNS, «Эльдорадо».

Фото: ТРЦ «Арена»

Сколько-сколько?

Итак, мы провели наш школьный шопинг в разных отделах, и хорошо сэкономили. А если вы не привыкли экономить и всегда следите за веяниями моды — вам в помощь десятки магазинов известных брендов с школьной формой нового поколения.

Собрать девочку будет чуть дороже, чем мальчика. Но при этом стоимость одного предмета гардероба довольно сильно разнится.

Фото: ТРЦ «Арена»

Собрать девочку в школу*:

платье: 999 руб. (Gloria Jeans) & 3499 руб. (Orby);

блузка: 1040 руб. («Пеплос») & 2499 руб. («Детский мир»);

брюки: 499 руб. («Фэмилифест») & 1999 руб. (Acoola);

юбка: 799 руб. (Gloria Jeans) & 2399 руб. (Orby);

водолазка: 299 руб. («Детский мир») & 1500 руб. (Kids Time);

спортивная форма: 699 руб. («Фэмилифест») & 4495 руб. («Детский мир»);

футболка базовая: 259 руб. (Gloria Jeans) & 1299 (Orby);

колготки: 199 руб. (Fix Price) & 1049 руб. (Calzedonia);

сменная обувь (туфли): 1799 руб. (kari KIDS) & 3790 руб. («Котофей»);

кроссовки: 1799 руб. («Монро») & 3500 руб. («Твист»);

рюкзак: 1499 руб. («Детский мир») & 4619 руб. («Империя сумок»).

Фото: ТРЦ «Арена»

Собрать мальчика в школу*:

брюки: 1400 руб. (Gloria Jeans) & 3570 руб. («Пеплос»);

рубашка: 1300 руб. (Kids Time) & 1999 руб. (Orby);

джемпер: 794 руб. («Детский мир») & 1799 руб. (Acoola);

жилет: 499 руб. («Фэмилифест») & 1999 руб. (Orby);

спортивная форма: 1199 руб. (Gloria Jeans) & 2782 руб. («Детский мир»);

футболка базовая: 149 («Фэмилифест») & 699 руб. (Gloria Jeans);

сменная обувь (туфли): 1499 (Kari KIDS) & 2499 руб. («Монро»);

кроссовки: 999 руб. («Фэмилифест») & 2199 руб. (kari KIDS);

рюкзак: 1300 руб. («Котофей») & 5599 руб. («Империя сумок»).

Набор канцелярии — до 2000 рублей на двоих детей.

Приятное завершение дня — ужин на фуд-корте, где дети высоко оценили бургеры во «Фришке» и роллы в кафе японской кухни «Касуро». И как бонус после шопинга — мы подали заявку на участие в конкурсе «Соберись в школу на отлично», где ТРЦ «Арена» дарит участникам по 5000 рублей на создание школьного образа и другие интересные подарки.

*Цены и наличие товаров в отделах могут меняться, подробности у консультантов.

ТРЦ «Арена»

Барнаул, Павловский тракт, 188

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