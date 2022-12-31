Победа России неотвратима: Шойгу поздравил военнослужащих с Новым годом

Министр обороны Сергей Шойгу поздравил военнослужащих с наступающим Новым годом. Как сообщает РИА Новости, в своем обращение глава оборонного ведомства подчеркнул, что России выпали серьезные испытания, которые изменили привычный ход времени.

«В наступающем году хочу всем пожелать богатырского здоровья, твердости духа, надежных и преданных товарищей и, конечно, чистого неба! Наша Победа, как и Новый год, неотвратима!» — заявил он.

Глава ведомства подчеркнул, что новый год приходится встречать в сложной военно-политической обстановке, когда «пытаются перечеркнуть нашу славную историю и великие достижения, сносят памятники победителям фашизма и возводят на пьедестал военных преступников, отменяют и оскверняют все российское». Однако в таких условиях, считает Шойгу, Новый год приобретает глубокий смысл, становясь символом надежды на мирное будущее.

Шойгу обратился к военным, которые героически выполняют боевые задачи на передовых рубежах, на боевом дежурстве и в удаленных районах мирового океана.

«Вы сегодня защищаете не только великую историю России, но и ее светлое будущее. За каждым из нас — Россия!» — сказал он.

2022 год же, подчеркнул министр, навсегда войдет в ратную летопись РФ, наполненный «бессмертными подвигами, самоотверженным мужеством и героизмом в борьбе с неонацизмом и терроризмом».