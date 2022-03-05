«Победа» с 8 марта перестанет летать за рубеж

Лоукостер «Победа» приостанавливает выполнение полётов за рубеж с 8 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

Также с 8 марта остановит все международные рейсы и «Аэрофлот». С 6 марта «Аэрофлот» прекратит допуск на международные рейсы пассажиров с билетами в обе стороны, если дата возвращения — после 8 марта. Полёты по России и в Минск компания продолжит.

Напомним, Росавиация рекомендовала авиакомпаниям с самолётами в иностранных реестрах остановить сообщение с другими странами. Ведомство советует с 00:00 6 марта остановить рейсы за рубеж, а с 00:00 8 марта — из-за рубежа.

Ограничения не затрагивают российские авиакомпании, у которых отсутствуют риски ареста или задержания судов. Также могут быть продолжены контакты с авиакомпаниями стран, которые не ограничили воздушное сообщение с Россией.