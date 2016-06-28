Победное шествие: интересные факты о культовом советском автомобиле ГАЗ М20

Несколько десятилетий автомобиль "Победа" считался уделом избранных. Если перефразировать известное изречение, ГАЗ М20 был не средством передвижения, а поистине роскошью. Однако именно "Победа" стала первым советским автомобилем, который могли себе позволить граждане СССР. До его появления автомашина для личного пользования рассматривалась исключительно как правительственная награда.

ИА "Амител" собрало удивительные факты о культовом советском автомобиле.

Прототипом "Победы" считается немецкий Opel Kapitän. Трофейный автомобиль этой марки передали на Горьковский завод в конце 1941 года.

По задумке разработчиков модель автомобиля ГАЗ М-20 должна была называться не "Победа", а "Родина". И называлась бы, если бы не ироничный вопрос товарища Сталина: "Ну и почём у нас будет Родина?"

Создателями "Победы" стали конструкторы Андрей Липгарт и Александр Кириллов.

"Победа" стала первым в мире автомобилем, сделанным полностью из понтонного кузова, то есть у него не было выступающих крыльев, рудиментов и каких-либо подножек.

ГАЗ М20 стал первым советским автомобилем, в котором был установлен обдув лобового стекла и электрические указатели поворотов. Для советского автопрома 1946 года это было нечто из ряда вон выходящее! В "Победе" даже был встроен обогрев салона. Несколько позже эти инновации взяли на вооружение и воплотили в жизнь Германия и Франция.

Удивительно, но факт — степень сжатия топлива в двигателе легендарного автомобиля позволяла ему работать на 66-м бензине, который считался топливом самого низкого качества.

Двадцать лет, начиная с 1951 года, "Победа" выпускалась на польском заводе FSO под маркой "Варшава". Лицензия на производство автомобиля за рубежом была подписана самим Сталиным.

С 1946 года "Победами" стали комплектовать таксопарки СССР. Этот факт отражен в фильме "Екатерина Воронина", который вышел на экраны в 1957 году.

"Победа" была первым советским автомобилем, который стал известен за границей – его экспортировали в Финляндию и Бельгию именно для таксопарков.

Несмотря на свой солидный возраст, нельзя не отметить, что старенькие "Победы" все еще на ходу. Даже в Барнауле можно заметить пару-тройку автомобилей советской эпохи, которые, кажется, еще могут дать фору современному автопрому.