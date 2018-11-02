Почем Шерегеш для народа: на популярном курорте стартовал новый сезон

Фото: vk.com/gesh_info

Зима все ближе, а значит, самое время задуматься о том, как провести отдых во время "белого сезона". Для любителей сноубордов и горных лыж со всей Сибири есть культовое место для применения своих умений зимнего катания — Шерегеш.

Как сообщается на сайте курорта, 1 ноября здесь уже стартовал новый горнолыжный сезон 2018-2019.

"Пока снежного покрова недостаточно. На гору всех желающих поднимает подъемник № 19 "Фристайл". После 17 ноября на горнолыжном курорте будут работать восемь подъемников "Каскад", подъемник "Фристайл", подъемник "Рыжая". Когда будет запущен новый подъемник "Подбрасывающий" от "Спортотеля" — неизвестно. Все остальные начнут свою работу, опираясь на количество снега. Сектор Е традиционно запустится на пару недель позже, как только на склонах появится достаточная толщина снега", — информируют представители курорта.

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Что касается цен на услуги, то подъемники "Каскад" отказались от разовых подъемов и перешли на систему абонементов:

2 часа — 400 рублей;

4 часа — 800 рублей;

1 день — 1200 рублей;

2 дня — 2300 рублей;

3 дня — 3300 рублей;

4 дня — 4100 рублей.

VIP ски-пасс на 1 день обойдется в 3100 рублей.

А вот вопрос о едином ски-пассе пока остается открытым.

Стоимость подъема на подъемнике "Фристайл" не изменилась и составляет 100 рублей за разовый подъем.

Кроме того, следует отметить, что с 1 ноября туристов начали принимать гостиницы Шерегеша.