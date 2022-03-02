Почему 3 марта нельзя ходить в черном, грустить и печалиться

Овсянки — народный праздник, который в високосный год приходится на 2 марта, а в невисокосный, как в 2022-м, на 3 марта. Связан с приходом весны и прилётом крохотных жёлто-коричневых птичек овсянок. Праздник до сих пор отмечается во многих деревнях. В народе его также называют Ярилин день, а ещё — Покинь сани, Ярило с Овсянкой, Ярило с бороной. Почему 3 марта получило такие интересные названия, как испечь вкусное овсяное печенье и по какой причине в этот день нельзя ходить в чёрном, читайте на amic.ru.

Почему 3 марта называют Ярилин день?

Крестьяне в Древней Руси в начале марта возносили молитвы богу солнца Яриле. Ведь благодаря ему, наконец-то, пришло тепло — природа с наступлением весны стала пробуждаться, а это значило, что скоро посевная, сулящая обильный урожай. Ярило был у древних славян не только богом солнца, но и богом весны и плодородия. Поэтому в народе 3 марта называли Ярилин день. Ну а название праздника Ярило с бороной — намёк на скорую пахоту.

Также в начале марта заметно возрастала численность птичек овсянок — так было раньше, так же происходит и сейчас, поэтому нередко в народе этот день кличут по имени этой птички, а также не забывают поминать и бога солнца, получается «Ярило с овсянкой».

Смешное название Покинь сани тоже закрепилось за третьим марта не случайно. Овсянки — певчие птички. И одно из их певческих коленец звучит для человеческого уха как «Покинь сани, покинь сани».

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Какое печенье пекли на Овсянки?

Молодые люди 3 марта собирались большими компаниями, гуляли, водили хороводы, а вечером устраивали дружеские посиделки.

Овсянки ассоциировались у древних славян с овсяным печеньем. Его пекли в огромных количествах — ели сами, раздавали знакомым, друзьям, родственникам, угощали и птичек — рассыпали им крошки во дворе. Считалось, если овсянки благосклонно отнесутся к угощению, очень скоро потеплеет.

Кстати, рекомендуем попробовать рецепт овсяного печенья. Готовится оно элементарно:

Смешайте 1 ст. л. крахмала, а также белую пшеничную и овсяную муку в равных пропорциях (по 400 г). Влейте в получившуюся мучную смесь 250 мл чуть тёплого молока, добавьте 300 г сахара, 2 ч. л. соды, 200 г сливочного масла и замесите крутое тесто. Вырежьте из него стаканом кружки, выложите их на противень, застланный пергаментной бумагой, отправьте в духовку и выпекайте до готовности — это где-то 15-20 минут при температуре 160-180°C.

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Мужчины 3 марта готовились к посевной — проверяли сельскохозяйственный инвентарь, чистили его и, если нужно, приводили в порядок.

Женщины же проводили ритуал, чтобы дети росли здоровыми, крепкими, счастливыми, а также уважали и любили старших. Причём это был ритуал вполне себе христианский, но всё же с языческими нотками.

Так, чтобы дети любили и уважали родителей, делали следующее:

Утром 3 марта шли к колодцу и набирали воду. Несли воду в храм, читали у иконы Божьей Матери молитву о детях. Давали всем, стоящим возле храма, милостыню. Заказывали сорокоуст. Дома умывали детей принесённой водой и читали приговор: «Водичка у иконы Матери Божией стояла, она её силой своей питала. Чтобы дитё моё не гневилось, ко мне с добротой относилось». После чтения заговора детей утирали нательной рубахой.

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Зачем семейные пары, которые очень хотели детей, пекли на Ярилин день овсяные булочки?

Считалось, что это поможет женщине быстрее забеременеть. При этом муку нужно было обязательно взять у многодетной хозяйки. Женщины, которые мечтали забеременеть, пекли овсяные булочки, съедали их вместе с мужем, а оставшиеся от выпечки крошки выносили во двор и рассыпали по земле. Затем из окна наблюдали, сколько птиц прилетело. Если очень много — шанс зачать ребёнка очень высок.

Для чего 3 марта внимательно смотрели под ноги?

По поверьям, на Ярилу никак нельзя было спотыкаться. Если запнёшься, значит скоро поругаешься с родственниками, причём очень серьёзно. На случай, если всё же споткнулся, существовал целый обряд. Человек должен был три раза подпрыгнуть вокруг себя на ноге, которой запнулся, а затем плюнуть через левое плечо. Так можно было избежать крупной ссоры, ограничившись лишь незначительным непониманием.

Почему в Ярилин день нельзя носить чёрное?

3 марта не рекомендовалось ходить в чёрном — этот цвет в Древней Руси всегда олицетворял траур, грусть и печаль. Считалось, что если нарушить эти рекомендации, весь последующий год проведёшь в одиночестве. Старожилы советовали добавлять в свой образ что-то жёлтое — так задабривали овсянку, ведь в её оперении присутствует жёлтый цвет.

Не рекомендовалось чинить вещи. Говорили, что они всё равно быстро придут в негодность, если нарушить запрет.

На Овсянки запрещалось избавляться от мусора. Якобы вместе с ним можно вынести из дома счастье, любовь, благополучие и здоровье.

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Однако не все приметы в Древней Руси на Овсянки были связаны с погодой. Некоторые говорили о возможных неудачах или, наоборот, что человеку повезёт. Так, если заяц перебежал дорогу, что-то нехорошее случится. Но если девушка вдруг уколола палец, значит, её скоро похвалят.