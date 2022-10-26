Почему «Аэрофлот» отменил регистрацию на рейсы через интернет

Из-за проведения технических работ онлайн-регистрация на рейсы «Аэрофлота» будет временно недоступна. Об этом уведомили в пресс-службе компании.

Регистрация на рейсы «Аэрофлота», а также рейсы под кодом SU с номерами 5400-5799 и 5950-6999 авиакомпаний «Аврора» и «Россия» недоступна с двух часов ночи 26 октября по мск.

На данный момент неизвестно, когда технические работы будут завершены.

Сообщается также, что на время проведения технических работ нельзя будет онлайн купить билеты на рейсы, которые субсидируются государством.

Приобрести такие билеты можно только при личном визите в офис.