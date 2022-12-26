Почему Барнаулу не хватает автобусов и правда ли, что ситуация с общественным транспортом может еще ухудшиться?

Барнаульцы недовольны общественным транспортом, но перевозчики говорят, что не в силах изменить ситуацию

26 декабря 2022, 07:02, Ирина Киселева

Фото: amic.ru

Жалобы на работу общественного транспорта в Барнауле сыплются как из рога изобилия. Люди массово сообщают, что в час пик они вынуждены мёрзнуть по 20-30 минут на остановке, ожидая нужный автобус. А когда он подходит, в него уже практически невозможно втиснуться. Решить проблему, по мнению жителей и экспертов, можно за счёт увеличения количества транспорта на маршрутах. Перевозчики говорят, что им бы выпустить тот, что положен по контракту, но посадить за баранку некого. У каждого из предприятий сейчас ощущается острая нехватка кадров. С общественным транспортом всё очень плохо, а дальше будет ещё хуже, отрасль просто умирает. Почему — разбирался amic.ru.

Острая нехватка общественного транспорта

Для многих барнаульцев, особенно проживающих в отдалённых районах, дорога в центр и обратно в час пик напоминает страшный квест. Утром и вечером автобусы приходят с большим опозданием, мест в них катастрофически не хватает, но при этом цена за проезд с 1 января вырастет до 30 рублей, возмущаются в соцсетях горожане.

С закрытием моста пассажиропоток в городе дополнительно увеличился. Если в ноябре 2021 года в краевой столице было совершено 6 144 030 поездок, то за 25 дней ноября 2022 года услугами общественного транспорта воспользовались 6 304 005 раз, сообщили amic.ru в мэрии. При этом плановый выпуск общественного пассажирского транспорта в Барнауле составляет всё те же 684 единицы. Фактически на линию выходят только порядка 604 транспортных средств, уточняют в пресс-службе городской администрации. В течение дня часть автобусов сходят с линии из-за поломок.

Решить проблему переполненности общественного транспорта в утреннее и вечернее время, по мнению заместителя заведующего кафедрой «Организация и безопасность движения» АлтГТУ Сергея Павлова, можно путём сокращения интервалов движения. А для этого необходимо увеличить количество подвижного состава либо с маршруток пересаживаться на автобусы большей вместимости, говорит эксперт.

«Если, например, по 20-му маршруту ходят большие автобусы, то по 10-му и 60-му последнее время переходят на автобусы малой вместимости. Они стоят дешевле, дешевле обходится и их обслуживание, поэтому перевозчики идут на это. Ещё до ремонта моста предприниматели жаловались, что автобусы днём ходят незаполненные, поэтому содержать большой транспорт для них просто невыгодно», — говорит эксперт.

О том, что Барнаул заполонили так называемые в народе «газельки», говорит и представитель ООО «Транском» (обслуживают маршрут № 20) Лариса Михайлова. Она отмечает, что ни в одном городе нет такого количества общественного транспорта малой вместимости. Но в Барнауле почему-то не заинтересованы в больших автобусах.

«Что автобусов не хватает, я знаю. Но если по контракту положено вывести на линию 14 единиц, 16 я поставить не могу. Невозможно их количество увеличить. Наши Мерседесы и Маны рассчитаны на 35-45 сидячих мест. Но в час пик в них и до 180 человек набивается. Бывает, и двери выламывают по утрам. И в то же время город не заинтересован в автобусах большой вместимости. Предпочтение отдают малым. По идее, в них люди стоя вообще не должны ездить. Но вы же видите насколько они переполненные», — говорит представитель ООО «Транском».

Лариса Михайлова объясняет, что содержание транспорта малой вместимости обходится гораздо дешевле: им не нужен содержать кондукторов, слесарей, электриков и другой обслуживающий персонал, который просто необходим на большом транспорте. У них есть возможность перейти на газ, а это гораздо дешевле, чем дизтопливо. Для сравнения, одно колесо на большой автобус стоит как четыре на маленький.

Дефицит кадров доходит до 60%

Если большой автобус стоит порядка 20 миллионов, то автобус средней вместимости можно купить за пять, говорит автопредприниматель Олег Бесчастный (обслуживает 18, 27, 58, 73, 75, 80 маршруты). Но кредит или лизинг придётся отрабатывать минимум пять лет, отмечает перевозчик. При этом увеличивать вместимость нецелесообразно: днём они ходят полупустые.

Если выпустить на линию ещё больше транспорта, это обернётся более серьёзными убытками для предприятий. Но даже если пойти на этот шаг, посадить на дополнительные автобусы в Барнауле просто некого, объясняет перевозчик.

«У нас не хватает 60% водителей. Стоят совершенно новые машины, а посадить на них некого. Например, на 18-м маршруте должно работать 22 единицы, а мы от силы выпускаем 14-15. В эту пятницу сразу три водителя с 18-го маршрута слегли с температурой. И заменить их просто некем. Страшный кадровый голод. В итоге на маршруте работало только 12 машин, представляете?» — говорит автопредприниматель.

Из-за нехватки транспортных единиц время ожидания на остановках и количество желающих уехать увеличивается. Люди пишут жалобы, но повлиять на ситуацию, говорят перевозчики, они просто не в силах. Чтобы привлечь кадры в отрасль, зарплату водителям нужно поднимать и не на 5-10%, а в разы.

«У каждого перевозчика не хватает минимум 30-40% водителей. Автобусы стоят, никто не хочет работать. И логично не хотят. Водители такую зарплату получали ещё пять лет назад. Тогда из кандидатов очереди выстраивались. Но за это время такая зарплата обесценилась. А больше предложить перевозчик не может, потому что запчасти за пять лет подорожали в три раза, масла — в два раза, ГСМ выросли в цене, да всё подорожало. Сейчас меньше чем за четыре-пять тысяч в день водителем работать никто не пойдёт», — представитель одного из предприятий, работающих на нерегулируемых маршрутах Роман.

Олег Бесчастный такие запросы кандидатов подтверждает. Поэтому даже если в краевой столице создадут муниципальное предприятие, о котором говорил глава города Вячеслав Франк, найти туда сотрудников будет весьма проблематично, считает эксперт.

«В этом году в Барнауле на категорию D всего отучились порядка 40 человек, водительское удостоверение получили только восемь. Но ни один молодой специалист не пришёл работать. Все хотят лёгких денег. Да, у нас непросто: пробки, нервы, это не межгород, где едешь от пункта А до пункта Б. Сейчас возрастные водители дорабатывают. И всё. Отрасль просто умирает. Я, честно говоря, не вижу выхода из ситуации», — говорит Олег Бесчастный.

А будут ли брутто-контракты?

Сергей Павлов с доводами перевозчиков соглашается и говорит, что гипотетически спасти Барнаул от транспортного коллапса могла бы новая схема движения общественного транспорта, а также переход на брутто-контракты. При таком сценарии муниципалитет забирает выручку от оплаты проезда на общественном транспорте, отдавая перевозчику деньги только за пройденный маршрут, который обслуживается по графику.

«То есть при наличии этой системы гонки за пассажирами останутся в прошлом. Но переход на брутто-контракты предполагает выделение государством серьёзного финансирования на модернизацию сети общественного транспорта, в основном электрического. Идея хорошая. Москва так работает, но у них есть деньги, у Барнаула их нет. По предварительным расчётам, чтобы система заработала, в год требуется минимум четыре миллиарда», — говорит Сергей Павлов.

Перевозчик Роман соглашается, что ситуацию можно было бы «разрулить», если перейти на брутто-контракты, но для этого нужны бюджетные миллиарды. Барнаулу в ближайшей перспективе они не перепадут, считает он.

«Нужны миллиарды, причём реальные. Но в текущих условиях это на грани фантастики, инопланетяне скорее прилетят, чем это станет реальностью. А пока я каждый день слышу жалобы, и на нас тоже. Но как это изменить, я просто не знаю. Весь вопрос в кадрах. Всё плохо, а будет ещё хуже, потому что нет в Барнауле никаких перспектив для дальнейшей работы общественного транспорта», — говорит о проблемах Роман.

Он отмечает, что транспорт может работать либо за счёт пассажиров, либо за счёт государства. С пассажиров в нашем городе больше чем 30 рублей требовать нереально, так как у нас не такие заработки как в Москве, говорит он.

«Тогда доплачивать должен город. Чтобы перевозчики могли работать, проезд должен быть в два раза дороже. У города денег нет. Он ничем не помогает. Так смешно, когда говорят, что мы купаемся в деньгах. Вы посмотрите на Горэлектротранс, который еле концы с концами сводит, он до сих пор существует только за счёт поддержки мэрии. Почему люди считают, что у нас как-то иначе?» — говорит перевозчик.

Представитель ООО «Вега-Транс» (обслуживают 20, 104, 108 маршруты) Ирина Зыгарева также считает, что цена билета должна быть в два раза больше. По её мнению, чтобы предприятие развивалось, одна поездка должна равняться литру солярки, а она этой зимой стоит 63 рубля. Но даже если предприятие изыщет средства на обновление автопарка, сейчас они в этом просто не заинтересованы. Причина: слишком короткие сроки контрактов с мэрией.

«Автобус стоит 20 млн, с нами контракт теперь заключают на год. Вы вдумайтесь, перевозчик должен взять кредит хотя бы на один автобус и погасить такую сумму за год? Кредит — это кабала лет на десять, и где гарантии, что через год в конкурсе контракт снова заключат? Контракты на год — это просто безумие. Кроме того, администрация сделала заявление, что они хотят купить свой парк автобусов. Зачем нам эти риски, если они планируют свой автопарк? Эти автобусы потом пойдут на металоллом. То есть мы живём одним днём», — говорит Ирина Зыгарева.

О возможном создании муниципального предприятия для пассажирских перевозок в мэрии объявили на совещании в августе. Работать оно будет работать наравне с частниками. Пока неизвестно, на какие маршруты зайдёт новое МУП и сколько автобусов закупит. Никаких новых деталей в администрации относительно этого предприятия сейчас не раскрывают. В пресс-службе мэрии amic.ru лишь сообщили, что «вопрос о форме организации муниципального автобусного предприятия, а также источников финансирования его работы прорабатывается профильными комитетами администрации города Барнаула».