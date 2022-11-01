Почему депутаты Госдумы хотят забирать права у водителей по болезни и что это изменит

Российская Госдума планирует рассмотреть поправки в закон «О безопасности дорожного движения» в ноябре 2022 года. Они подразумевают, что Госавтоинспекция может прекращать действие прав у водителей с противопоказаниями к вождению — например, если у него ухудшилось зрение, заболел шизофренией или подтвердилась эпилепсия. Эксперты отмечают, что с медкомиссиями на права давно уже пора что-то делать, потому что медики даже не проверяют водителей. Amic.ru выяснил, что меняет закон, кому нельзя садиться за руль и что не так с существующими медкомиссиями.

О чём новые законы?

Новый закон предполагает, что при выявлении какого-либо заболевания на обследовании в больнице водитель должен будет пройти специальную медкомиссию для ГИБДД, и если заболевание подтвердилось, ведомство аннулирует водительские права гражданина. Скрыть диагноз не получится, потому что все справки будут электронными, и в ГИБДД предъявлять их больше не потребуется. Их будут передавать в базу данных Минздрава, а уже из неё будет брать информацию ГИБДД, пишет «Коммерсантъ».

При этом комитет по транспорту российской Госдумы призвал доработать закон. Его глава Евгений Москвичев не согласился с нормой, по которой водителя будут лишать прав, если за два месяца с момента обнаружения противопоказаний к вождению человек не прошёл медосвидетельствование.

Москвичев считает, что двухмесячный срок, данный на проверку, мал, в особенности для удалённых регионов, где существует дефицит врачей-специалистов. Поэтому он предлагает сохранить текущий механизм, по которому на медицинское освидетельствование направляет только врач при обследовании и лечении.

Ещё одни нововведения касаются допуска к управлению машинами. Права категорий D и D1 (микроавтобус) не дадут, если кандидат как минимум один год не управлял легковым автомобилем или грузовиком. Иностранцам нужно будет заменить зарубежные водительские удостоверения на обычные не позже чем через год после получения вида на жительство в России или российского паспорта. Те, у кого есть категории B и CE (грузовик с прицепом), автоматически получают категорию BE (легковой автомобиль с прицепом) — с условием, что у него есть как минимум годичный стаж управления легковым автомобилем.

В первом чтении Госдума будет рассматривать законопроекты в середине ноября.

Сотрудник ДПС / Фото: amic.ru

С какими болезнями нельзя управлять автомобилем?

Перечень заболеваний, с которыми нельзя управлять машиной, включает 10 пунктов. Восемь из них касаются нервной системы: это шизофрения, органические психические расстройства, расстройства настроения, стрессовые неврозы, возрастные расстройства личности, умственная отсталость, последствия от употребления психоактивных веществ и эпилепсия. Ещё два касаются зрения, а именно ахроматопсии (при ней человек не различает цвета) и слепоты обоих глаз.

17 заболеваний дают право водить только автомобиль с автоматической трансмиссией или специальные машины, оборудованные ручным управлением, акустической парковочной системой или только при использовании водителем спецочков и слуховых аппаратов. К этим болезням, например, относится, например, ампутация культи обеих голеней или бёдер, паралич и парез нижних конечностей при возможности сидения, отсутствие нижней конечности или стопы и так далее.

Есть и другие 37 заболеваний (в основном они касаются расстройств зрения) и особенностей физического развития, относящихся к списку, который ограничивает право управления транспортом для определённых категорий.

Полный перечень болезней можно посмотреть здесь.

При этом в постинсультном состоянии, с болезнью Паркинсона, слабоумием, онкологическими заболеваниями, диабетом, склерозом, переломами руки и ног и другими заболеваниями водить машину по закону можно.

Медосмотр / Фото: amic.ru

Какие штрафы за вождение с запрещённой болезнью?

По ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ за вождение при наличии опасных заболеваний предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Тяжесть нарушения определяет инспектор. Обязательно штраф выпишут:

— если у водителя нет прав и есть медицинские противопоказания к вождению;

— если у него есть ограничения для той категории машин, к которой относится его авто;

— если водитель пренебрёг требованием носить линзы.

Как часто водитель должен проходить медкомиссию?

По правилам проходить медобследование водитель должен каждые 10 лет при замене водительских прав.

Закон нужно было менять?

По словам владельца барнаульской автошколы БЦВМ Антона Мищенкова, сейчас система медкомиссий для водителей «абсолютно бесполезна». В данный момент водителей «почти не проверяют», отмечает он, и «все справки выдают за деньги». Мищенков говорит, что на медкомиссии обследуют только зрение, водителя осматривает терапевт, однако серьёзные противопоказания чаще всего никто не выявляет. Поэтому власти уже давно должны были заняться вопросом прохождения водителями медобследований, считает он.

«Я встречаю клиентов, которые приходят к нам со справками из психоневрологического диспансера, и у нас огромное подозрение, что эти справки липовые. Мы задаём вопросы своим ученикам, знакомым, а проверяли ли их. Но все банально заходят, платят деньги и уходят. Даже в психоневрологическом диспансере покупаются справки. А ведь есть люди социально опасные, за всю историю обучения у нас несколько человек училось, которым нельзя за руль. И мы звонили врачам, спрашивали, нам говорили, что человек не был на учёте. А был ли человек проверен, неизвестно. У них есть возможность хотя бы пару вопросов задать клиентам, но никто ничего не спрашивает», — объясняет Мищенков.

По словам Мищенкова, с детства у человека могут развиться психические заболевания и он может не состоять на учёте.

«Для справки на права достаточно только, чтобы человек не числился в списках, и всё. Поэтому главный вопрос, который стоит решить законодателям, — в качестве самой медкомиссии, которая сейчас оставляет желать лучшего», — говорит Мищенков.

Пока же неизвестно, как именно будет работать закон, если его примут, и может ли он исправить ситуацию, отмечает Мищенков. По словам эксперта, проблемы со здоровьем выявляются комплексной медкомиссией, а её водителю «ещё надо где-то пройти». Обследование для ГИБДД же — вещь формальная, а в поликлинику можно самостоятельно и не пойти, отмечает он.

Автомобиль / Фото: amic.ru

О том же говорит и заместитель заведующего кафедрой «Организация и безопасность движения» Сергей Павлов. По его словам, сейчас здоровье у водителей «проверяют плохо или не проверяют совсем», и далеко не все медучреждения добросовестно относятся к своим обязанностям. А между тем люди с заболеваниями (особенно психическими) часто создают реальную опасность на дорогах, отмечает Павлов.

«Я думаю, что нужно вынужденно лишать таких людей прав, это правильное решение. При определённых заболеваниях такие водители становятся опасными для окружающих. Оружие же не дают при определённых заболеваниях, автомобиль в этом случае — такое же оружие. Но государство должно контролировать то, как проходят медкомиссии. Любой закон должен исполняться. Если государство не будет ничего проверять, то закон не будет действовать», — подчеркнул Павлов.

Антон Мищенков уверен, что кроме качества медкомиссий стоит повысить и их частоту. По его словам, за это время у человека может появиться множество заболеваний, которые нужно вовремя и обязательно выявлять.

В целом же, отмечает Мищенков, уже то, что государство озаботилось вопросом, — это хорошо. Намерения у депутатов благие, и мера хоть в какой-то степени должна ограничить от вождения тех, кому это противопоказано, считает Мищенков. Теперь же дело за тем, как именно будет выстроен закон, изменится ли что-то в формате прохождения обязательных медкомиссий и как конкретно будут взаимодействовать Минздрав и ГИБДД.

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