Народные приметы на Федота Ветроноса: зачем 15 марта нужно купить красную герань и не торговаться?

Федот Ветронос — древний славянский праздник. Приходится он на 15 марта. В этот день Православная церковь чтит память Феодота Киринейского. В народе дату называют по имени святого и прибавляют к нему прозвища — Ветронос, Снежный занос, Вешний. Почему 15 марта называли Ветроносом и Снежным заносом, какие суеверия связаны с этим днём и почему «скотина могла пойти под снос» — читайте на amic.ru.

Кто такой Феодот Киринейский и при чём тут Ветронос?

Это священномученик, епископ из Киринии (Кипр). Жил в IV веке, активно проповедовал веру в Христа во времена гонений на верующих, за что претерпел множество жестоких мучений, а после был заточён в тюрьму. Когда Константин Великий даровал всем свободу вероисповедания, Феодот был освобождён. Он вернулся в свой монастырь и через два года умер собственной смертью (326 г.).



Ветроносом 15 марта прозвали за сильные ветры, которые дуют ежегодно именно в этот день. От природных явлений пошли и другие прозвища. Снежный занос — в ряде регионов в середине марта нередки сильные метели.

Какие суеверия связаны с Федотом?

Наши предки были чрезмерно суеверны. И если сегодня многие «знаки» мы вообще не замечаем, в Древней Руси обращали внимание даже на незначительные мелочи.



15 марта запрещалось браниться, развлекаться и думать о худом. Суеверие связано по большей части с Великим постом, ведь Федот почти всегда приходится на него. На Святую Четыредесятницу по церковным правилам нельзя ругаться, ссориться, совершать дурные поступки, предаваться плотским, гастрономическим и другим утехам.



На Федота питались один раз в сутки, в основном сырыми овощами и только после захода солнца. Принимать пищу в другое время запрещалось. Суеверие тоже основано на церковных правилах. В Великий пост ограничивается объём принимаемой пищи, из меню исключается всё скоромное. Многие держат строгий пост и придерживаются сухоядения, а это как раз не обработанные термически овощи.



15 марта выходили на улицу лишь в крайнем случае. Люди считали, что из-за сильного ветра их может продуть, они сильно заболеют и будут долго восстанавливаться. Суеверие связано с ветреной погодой, которая характерна для этого дня.



Цветущая красная герань, купленная 15 марта и поставленная на окошко, могла усмирить домового. Вот только приобрести цветок полагалось без торга.

Что значила поговорка «На Федота занос, пойдёт скотинка под снос»?

Погода 15 марта всегда была переменчива. Она могла порадовать как оттепелью, что означало буйный рост травы после схода снега, так и метелью, которая затягивалась до двух недель, а это смерть всему скотному двору. К середине марта у крестьян заканчивались запасы сена и соломы. Коров и других сельскохозяйственных животных кормили мало, растягивали запасы насколько возможно. Две недели снежных заносов означали, что скотину просто нечем будет кормить и много голов придётся забить (снести).