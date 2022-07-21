Почему в Барнауле до сих пор не начали строить транспортную развязку на Змеиногорском и будут ли ее делать вообще

Строительство долгожданной транспортной развязки на пересечении Змеиногорского и Южного трактов в Барнауле до сих пор не началось. Напомним, к возведению многоуровневой развязки с двумя мостами и стоимостью 3,9 миллиарда в районе бывшего кафе «Арарат» планировали приступить в начале июня. Однако до сих пор этого не произошло. Amic.ru выяснил причину и рассказывает, будут ли ее делать вообще.

Почему в Барнауле не начали строить развязку?

Из-за постоянных изменений в проектно-сметную документацию. Проект разработали специалисты компании «Алтайиндорпроект». Как пояснил amic.ru руководитель «Алтайавтодора» Василий Мотуз, сейчас необходимо до конца согласовать план работ с ресурсосберегающими компаниями и другими ведомствами. Среди вопросов согласования — сколько деревьев необходимо вырубить для строительства развязки. Только после этого состоится аукцион, где определят подрядчика, который и займется работами. Василий Мотуз сообщил, что они начнутся до конца 2022 года — ближе к середине осени-начале зимы. При этом сместится ли график окончания строительства развязки — пока неизвестно.

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Общество Когда в Барнауле начнут строить развязку за 3,9 миллиарда и зачем она нужна городу

Зачем вообще строят новую развязку в Барнауле?

Сейчас эта магистраль не справляется с потоком транспорта. В пиковые часы нагрузка достигает 38 тысяч автомобилей в сутки. После реконструкции участок сможет принимать до 68 тысяч машин.

Какой будет транспортная развязка на Змеиногорском?

После строительства автотранспорт сможет выехать с объездной дороги на Змеиногорский тракт и продолжить движение в сторону Рубцовска по федеральной трассе А-322. Съезд на Змеиногорский тракт планируется организовать по кольцу. Оно будет в пять раз больше существующего. Для этого придётся разобрать кафе «Арарат», которое перенесут на несколько сотен метров дальше по Змеиногорскому тракту в сторону Рубцовска.

Ширина проезжей части составит от 3,5 до 16,5 метра. Расчётная скорость движения на развязке составит 60 км/ч. На выезде из Барнаула сделают специальный подземный туннель длиной 410 метров. Стоимость работ составит около 3,9 миллиарда рублей. Этот проект реализуют благодаря правительственному кредиту, который Алтайский край получил из федерального бюджета.

Основные работы пройдут в 2023 году. На время строительства развязки закрывать дорогу для движения автомобилей не планируют.