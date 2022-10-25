Почему в России изменили график выдачи пенсий

В ноябре в России изменится график выплаты пенсий, сообщила «Прайму» доцент кафедры ТПП РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ имени Плеханова Людмила Иванова-Швец.

По её словам, такая корректировка связана с празднованием Дня народного единства 4 ноября, в который не будут работать почта и банки. При этом экономист пояснила, что в соответствии с приказом Минтруда пенсии в случае праздничных или выходных дней могут выплатить досрочно «в пределах текущего месяца и не ранее чем за три дня до наступления даты получения пенсии, установленной по графику».

«В 2022 году выходными днями с связи с праздником 4 ноября считаются дни с 4 по 6 ноября. Соответственно, все пенсии, которые по графику должны были получить пенсионеры в эти дни, должны быть начислены до 4 ноября», — пояснила специалист и добавила, что для «Почты России» точного графика работы их отделений ещё нет, поэтому если они будут работать, то деньги могут выплатить, например, 5 ноября по графику.

Ранее сообщалось, что программу льготного автокредитования расширят на пенсионеров, военных и правоохранителей.