Почему в России на полгода раньше поднимут тарифы ЖКХ?

В 2022 году россиян ждёт повторная индексация тарифов ЖКХ. Первый раз «коммуналка» выросла с 1 июля. Так, в Алтайском крае в большинстве муниципалитетов она увеличилась на 6,2%. В конце прошлой недели стало известно, что федеральное правительство приняло решение ещё раз повысить тарифы на ЖКУ с начала календарной зимы. До этого последний раз «двойная индексация» применялась в 2019 году и была связана с увеличением НДС. Рассказываем, за что именно вырастут платежи, сколько это будет примерно в рублях и когда ждать следующего повышения (спойлер — его отодвинут на лето 2024 года).

А на что именно вырастут тарифы?

В начале зимы подорожают холодная и горячая вода, электроэнергия, тепло, газ и твёрдые коммунальные отходы.

С какого числа вырастут тарифы на ЖКУ в России и на сколько процентов?

Это произойдёт уже с 1 декабря 2022 года, хотя ранее индексация планировалась с 1 июля 2023 года. По сообщению Минэкономразвития, тарифы вырастут в пределах 9%. Стоимость коммунальных услуг регулярно повышается в России с 2012 года. С 2013 года их индексация происходит с 1 июля, чтобы не допустить роста инфляции.

В прошлогоднем бюджете предполагалось, что индексация тарифов на ЖКУ в 2022 году не превысит целевого значения по инфляции — 4%. В частности, оптовые цены на газ для населения планировалось увеличивать на 3% ежегодно с июля в 2022-2024 годах, а тарифы на электроэнергию — на 5%.

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Сколько примерно в рублях станем платить больше?

Средний ежемесячный платёж на одну семью из трёх человек в месяц вырастет на 324 рубля, информирует ведомство. «Изменение тарифов на ЖКХ происходит на основании прогноза социально-экономического развития РФ Минэкономразвития», — отметили в пресс-центре Федеральной антимонопольной службы. На 2023 год Минэкономразвития прогнозирует рост потребительских цен на 5,5%. По итогам 2022 года инфляция должна составить 12,4%.

«Существующая система тарифного регулирования не допускает увеличения совокупного платежа за „коммуналку“ граждан больше, чем на величину инфляции, — указали в ФАС. — ФАС России проконтролирует соблюдение утверждённых предельных индексов и не допустит необоснованного роста».

А на сколько больше будут платить жители Алтайского края?

Пока неизвестно. Окончательное решение об уровне индексации в конкретном регионе будет принимать правительство субъекта, указывает Минэкономразвития. Но власти Алтайского края пока ничего по этому поводу не заявляли. Очевидно, что решение региональные власти примут позже по каждому отдельному муниципалитету.

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Почему решили поднять тарифы досрочно? Минэкономразвития это как-то объясняет?

Да, такие уточнения есть. Опережающая индексация тарифов нужна для «обновления теплотрасс, водопроводов и других объектов». «Перенос сроков вызван необходимостью обеспечения бесперебойной работы и развития инфраструктуры ЖКХ по всей стране, сохранения предоставления качественных жилищно-коммунальных услуг для населения», — отмечается в комментарии федерального ведомства.

Было ли такое раньше, чтобы тарифы поднимали сразу два раза за год?

Да, такие прецеденты существуют. Например, в 2019 году в связи с повышением базовой ставки НДС с 18 до 20% с 1 января тарифы повысили на 1,7%, а с 1 июля — ещё на 2,4%.

А когда в следующий раз поднимут тарифы?

Минэкономразвития сообщает, что это произойдёт не ранее 1 июля 2024 года, то есть больше чем через полтора года.

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На сколько выросли тарифы в Алтайском крае с 1 июля 2022 года?

Природный газ в крае для разных категорий подорожал на 2,5-2,7%, электроэнергия для потребителей выросла на 3,8-4%, сжиженный газ — на 4,2-4,44%, отопление в Барнауле — на 6,6%, в Бийске — на 7,3%, в Рубцовске — на 4,3%. Плата за вывоз ТКО в Барнаульской зоне увеличилась на 25,5%, в Рубцовской — на 9,7%, в Каменской — на 5%, в Славгородский — на 3%, в Бийской — на 2,6%, в Заринской — на 20,9%, в Алейской осталась прежней. Холодная вода в краевой столице для абонентов Барнаульского водоканала стала дороже на 4%.

Как за 2022 год изменились зарплаты жителей Алтайского края?

По данным Алтайкрайстата, реальные доходы жителей региона за первые полгода снизились на 3,5% по отношению к аналогичному периоду прошлого года. Согласно прогнозу Минэкономразвития России, реальные доходы россиян в 2022 году сократятся на 2%, но уже в 2023-м вырастут на такую же величину.