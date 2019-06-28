"Почта России" объяснила кражей потерю мешков с картами Сбербанка

В одном из московских парков нашли пакет с множеством карт Сбербанка, который, как позже заявили в "Почте России", был похищен неизвестными у курьерской службы, пишет РБК.

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Как отметили в пресс-службе "Почты России", неизвестные похитили посылку с банковскими картами для Сбербанка из машины курьерской службы.

"Емкости, содержащие отправления в адрес банка, были похищены из автомобиля курьерской службы во время нахождения на маршруте", – сказал представитель компании. По его словам, "Почта России" и Сбербанк проводят совместную проверку по факту случившегося.

В "Почте России" не уточнили, известно ли, кто совершил кражу.

Ранее в Сети появилось видео, на котором несколько мужчин изучают содержимое лежащего на земле пакета с картами Сбербанка. На картах есть имена клиентов. В банке позднее сообщили, что карты пропали при доставке в банк курьерской службой "Почты России".

В Сбербанке заявили, что никаких рисков пропажа карт не несла – они не были активированы, а потому возможность доступа к счетам клиентов исключена.