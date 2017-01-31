Почти 1,6 млн британцев выступили против знакомства Трампа и Елизаветы II
Правительство Великобритании заявило, что не может отменить приглашение королевы
31 января 2017, 21:07
Фото: euroradio.fm
Почти 1,6 миллиона человек поставили свои подписи в петиции против посещения президентом США Дональдом Трампом Великобритании. Об этом пишет сайт газеты "Комсомольская правда".
Автор петиции считает, что нельзя допустить знакомства "вульгарного женоненавистника" с королевой. В петиции говорится, что Трамп может посетить их страну только как частное лицо.
В правительстве Великобритании говорят, что не имеют права отменять приглашение ее величества.
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