Почти 1,6 млн британцев выступили против знакомства Трампа и Елизаветы II

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Почти 1,6 миллиона человек поставили свои подписи в петиции против посещения президентом США Дональдом Трампом Великобритании. Об этом пишет сайт газеты "Комсомольская правда".

Автор петиции считает, что нельзя допустить знакомства "вульгарного женоненавистника" с королевой. В петиции говорится, что Трамп может посетить их страну только как частное лицо.

В правительстве Великобритании говорят, что не имеют права отменять приглашение ее величества.