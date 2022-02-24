Почти 1 млрд рублей могут получить социально значимые учреждения Алтайского края

25 февраля депутаты АКЗС рассмотрят вопрос о дополнительном выделении 990 млн рублей из краевого бюджета на укрепление материально-технической базы социально значимых учреждений.

740 млн предусмотрено на обновление и модернизацию базы краевых и муниципальных образовательных организаций. Из них 390 млн предназначено для проведения капитального ремонта, 170 млн — для компьютерного оборудования, 70 млн — для мероприятий по антитеррористической защищённости. На 60 млн рублей будут закуплены автобусы для перевозки учащихся, ещё на 50 млн обновят оборудование для пищеблоков.

Также на укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания будет направлено 150 миллионов рублей. Учреждения культуры получат 80 миллионов рублей.