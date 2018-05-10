Почти 10,5 млн человек приняли участие в акции "Бессмертный полк"

Участниками акции "Бессмертный полк", прошедшей 9 мая, в День Победы, по всей России, стали более десяти миллионов человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

Всего в рамках акции состоялось около трех тысяч мероприятий. "В колоннах с портретами своих родных прошли десять миллионов 400 тысяч человек", - сказала Волк.

В Москве в шествии приняли участие более миллиона граждан. Оценить массовость "Бессмертного полка" можно при помощи панорамы, сделанной в Москве и опубликованной на ресурсе Gigarama.