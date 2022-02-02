Почти 10 муниципалитетов в Алтайском крае так и не обзавелись площадками по убою скота

После того как в Алтайском крае ввели запрет на подворный убой скота, большинство муниципалитетов смогли организовать специализированные площадки. Однако на восьми территориях до сих пор нет централизованных боен. Об этом в ходе онлайн-конференции на сайте АКЗС рассказал председатель комитета по аграрной политике, природопользованию и экологии Сергей Серов.

Парламентарий напомнил, что введение запрета на оформление ветеринарных сопроводительных документов на мясо, полученное при убое животных в личных подсобных хозяйствах и предназначенное на продажу, связано с техническими требованиями регламентов Таможенного союза.

За прошедшие с момента появления запрета три месяца на территории Алтайского края дополнительно открыли 21 предприятие по убою животных в 17 муниципалитетах. Среди них — Алейский, Завьяловский, Калманский, Крутихинский, Курьинский, Михайловчкий, Мамонтовский, Павловский, Первомайский, Усть-Пристанский, Усть-Калманский, Тюменцевский, Топчихинский, Хабарский, Чарышский районы, а также Славгород и Барнаул.

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По информации Серова, на сегодняшний день специализированные площадки по убою животных отсутствуют в восьми районах — Бурлинский, Залесовский, Ельцовский, Красногорский, Кытмановский, Солонешенский, Солтонский, Угловский. Всего же в крае действует 198 боенских предприятий.

Как уже сообщалось, запрет на продажу мяса скота, убитого на частных подворьях, в Алтайском крае ввели с 11 ноября 2021 года. Регион был одним из последних в Сибири, где начал действовать новый порядок реализации мяса животных.