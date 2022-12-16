Почти 11 тысяч частных домов построили в Сибири с ипотекой от Сбера

При этом наибольший спрос на дома был в Алтайском отделении банка

16 декабря 2022, 18:01, ИА Амител

Фото: freepik.com

С начала 2022 года клиенты Сибирского Сбербанка взяли ипотеку на строительство почти 11 тысяч частных домов. Суммарный кредитный портфель по этим сделкам превысил 25 млрд рублей.

Среди регионов Сибири наибольший спрос на дома в Алтайском отделении Сбера: с начала года здесь оформлено более 2200 сделок. На втором месте — Кемеровское отделение, где клиенты приобрели чуть менее 2000 домов. В Новосибирской области в уходящем году благодаря ипотеке от Сбера было приобретено почти 1900 индивидуальных домов.

«Мы внимательно следим за трендами на рынке жилья и периодически трансформируем свои ипотечные продукты, стараясь делать их доступными как можно большему числу наших клиентов. В этом году особую популярность приобретают индивидуальные дома на земле, и Сбер распространил ипотеку на завершение строительства жилого дома на госпрограммы. Теперь строительства дома с нуля или завершение строительных работ доступно через популярные льготные программы с господдержкой», — отметил председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк Дмитрий Солнцев.

Сегодня в ПАО Сбербанк доступны восемь ипотечных программ для покупки готового дома. Строительство индивидуального жилья возможно в рамках шести программ. Подать заявку на ипотеку можно онлайн на «Домклик».