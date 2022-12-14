Почти 23 млн рублей собрали в Алтайском крае для оказания помощи жителям и защитникам Донбасса

С начала специальной военной операции помощь жителям Донбасса, военнослужащим и семьям мобилизованных стала одним из приоритетных направлений работы алтайских единороссов. К гуманитарной миссии партии под лозунгом «Своих не бросаем» могут присоединиться и все неравнодушные граждане.

Главная задача сегодня — обеспечить бойцов дополнительной экипировкой, техникой, тёплыми вещами. Приносить их можно в общественные приёмные «Единой России» во всех районах Барнаула. С октября там собрали уже более 60 тонн груза.

«„Единая Россия“ совместно с союзами промышленников, строителей, аграриев и другими предпринимателями, общественными организациями продолжает сбор средств для проведения гуманитарной миссии. Эта работа ведётся постоянно, она отлажена и системно выстроена. С марта по декабрь в Алтайский фонд поддержки регионального сотрудничества и развития поступило почти 23 млн рублей. Эти деньги идут на приобретение и доставку продуктов жителям Донбасса, на восстановление разрушенных территорий, на поддержку алтайских бойцов и оказание помощи семьям мобилизованных в решении бытовых вопросов. Поскольку речь сейчас идёт об адресной помощи, мы тесно взаимодействуем с военными комиссарами и Минсоцзащиты Алтайского края», — рассказал руководитель регионального исполкома «Единой России» Иван Гладких.

Семьи могут обратиться за помощью в центры социальной защиты населения по месту жительства, оттуда информацию передадут в профильное министерство. Проблемами семей военнослужащих занимаются и в общественных приёмных «Единой России», которые есть в каждом муниципалитете.

«Много внимания этой работе уделяют наши депутаты в краевом Заксобрании и на местах. Причем речь идёт не только об оказании помощи конкретным людям. Ситуации в семьях бывают разные, порой им нужна юридическая помощь, поэтому депутаты АКЗС внесли изменения в краевой закон о бесплатной юридической помощи, которую теперь могут получать мобилизованные и контрактники, участвующие в спецоперации, а также члены их семей. Депутатскому корпусу важно получать обратную связь от людей, чтобы и дальше оперативно решать возникающие проблемы», — добавил заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» и вице-спикер АКЗС Денис Голобородько.

Как проходит эта работа, читайте тут.