Почти 29 тысяч случаев коронавируса выявили в России за сутки

В России за минувшие сутки число заболевших коронавирусом выросло на 28 948 – до 2 848 377 человек. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по ситуации с COVID-19.

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Прочее 215 случаев COVID-19 выявили в Алтайском крае за сутки

Наибольший прирост заразившихся по-прежнему отмечается в Москве (+7263 человек за сутки), Санкт-Петербурге (+3759) и Московской области (+1539). Алтайский край (+215) на 20 декабря занимает 33-ю строчку рейтинга.

Скончались за последние сутки 511 пациентов с COVID-19. Всего в стране зарегистрировали 50 858 летальных случаев.

Выздоровели за весь период 2 275 657 человек. За последние 24 часа из больниц выписали 20 915 пациентов.