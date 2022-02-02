Почти 40% классов в школах Барнаула закрыли на карантин из-за ОРВИ или коронавируса

В Барнауле на карантин из-за ОРВИ и коронавируса закрыто около 39% школьных классов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

“Из них 17% детей находятся на карантине с ОРВИ и около 22% детей переведены на удалённый режим обучения в связи с COVID-19. Во всех школах Барнаула проводится ряд противоковидных мер”, — рассказала зампред комитета по образованию Наталья Михальчук.

На карантин по ОРВИ классы закрывают, если заболевает около 20% учащихся. В случае с коронавирусом достаточно одного заражённого, чтобы весь класс, как контактный, ушёл на изоляцию.

Ранее алтайский инфекционист заявил, что плато по заболеваемости в регионе в ближайшее время ждать не стоит. Дать конкретные прогнозы в случае с “омикроном“ невозможно.