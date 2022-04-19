Почти 40% россиян положительно оценили работу Ленина для страны

Больше трети россиян считает, что работа Ленина для России была полезной, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты телефонного опроса, проведённого ВЦИОМ среди 1600 граждан старше 18 лет.

Респондентов просили ответить, была ли деятельность основателя Советского государства больше полезной или вредной.

Так, 37% ответили, что она принесла больше пользы, 32% заявил, что в ней поровну пользы и вреда, 21% выразил мнение, что вреда было всё же больше, а 10% — затруднились с ответом.

Ранее россияне рассказали, дефицита каких товаров боятся больше всего. Согласно результатам опроса, больше всего жители страны хотят быть сытыми и здоровыми.