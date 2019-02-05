Почти 50 зданий проверяют в Москве и области после звонков о минировании

Около 50 торговых центров, школ и административных зданий проверяют в Москве и Московской области после анонимных звонков с угрозами "минирования", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб.

Новости

Общество Житель Волгограда хотел пораньше уйти с работы и сообщил о бомбе

"В Московской области угрозы взрывов получили 20 объектов с массовым пребыванием людей, в Москве-29", – сказал собеседник агентства.

По его словам, всего уже эвакуировано почти 5 тысяч человек. Проверки продолжаются.

Как сообщается в СМИ, поступили сообщения об угрозах взрыва в двенадцати ТЦ.

Очередная волна сообщений о "минировании" административных зданий и социальных объектов прокатилась по России в конце января. Счет эвакуированных зданий шел на сотни. Все сообщения оказались ложными, причем в ряде случаев было установлено, что звонки шли из-за рубежа.