Почти 50 зданий проверяют в Москве и области после звонков о минировании
Эвакуированы почти 5 тысяч человек
Около 50 торговых центров, школ и административных зданий проверяют в Москве и Московской области после анонимных звонков с угрозами "минирования", сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя экстренных служб.
"В Московской области угрозы взрывов получили 20 объектов с массовым пребыванием людей, в Москве-29", – сказал собеседник агентства.
По его словам, всего уже эвакуировано почти 5 тысяч человек. Проверки продолжаются.
Как сообщается в СМИ, поступили сообщения об угрозах взрыва в двенадцати ТЦ.
Очередная волна сообщений о "минировании" административных зданий и социальных объектов прокатилась по России в конце января. Счет эвакуированных зданий шел на сотни. Все сообщения оказались ложными, причем в ряде случаев было установлено, что звонки шли из-за рубежа.